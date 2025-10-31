Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Байера».

Венсан Компани
Венсан Компани globallookpress.com

«Леверкузен достиг пика своей формы под руководством нового тренера.  Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых.  Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, то становится ясно, что это по-прежнему опасная команда, которая добивается результатов в Бундеслиге.

И матч между "Баварией" и "Байером" по-прежнему является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» — «Байер» пройдет в субботу, 1 ноября.  Начало встречи — в 20:30 мск.