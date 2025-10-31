Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Байера».

Венсан Компани globallookpress.com

«Леверкузен достиг пика своей формы под руководством нового тренера. Они потеряли много талантливых игроков, но и приобрели новых. Если посмотреть, сколько моментов они создают и сколько голов забивают, то становится ясно, что это по-прежнему опасная команда, которая добивается результатов в Бундеслиге.

И матч между "Баварией" и "Байером" по-прежнему является очень большим в рамках чемпионата Германии», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» — «Байер» пройдет в субботу, 1 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск.