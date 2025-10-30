Лионель Месси рассматривал возможность временного перехода в клуб из Саудовской Аравии в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом рассказал Абдалла Хаммад, генеральный менеджер академии развития талантов Mahd из Эр-Рияда, в подкасте издания Thmanya.

Лионель Месси globallookpress.com

По его словам, команда Месси связалась с ним ещё летом 2024 года, во время проведения клубного чемпионата мира. Аргентинец хотел использовать четырёхмесячный перерыв в сезоне MLS для игры в Саудовской Аравии, чтобы сохранить форму и оптимально подготовиться к ЧМ-2026.

Недавно 38-летний форвард продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года.