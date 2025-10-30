Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Нантом» (5:3) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно помочь и в обороне, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то, и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам. Комментарии по двум забитым мячам? В первом случае была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но поскольку вышел на замену, сил еще было достаточно. И опять же, как и в первом мяче, нужно поблагодарить партнера за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой.

Кого могу поздравить с Днем тренера, который отмечается в России сегодня? Прежде всего, своего отца и моих тренеров в детстве, благодаря которым я вообще оказался в футболе и делал первые шаги в нем. И конечно, поздравления и слова благодарности абсолютно всем тренерам, которые были на моем жизненном пути. В любом случае от каждого наставника берешь что-то полезное, получаешь новый опыт. Поэтому всех с праздником, кто имеет отношение к этой нужной и важной профессии! » — сказал Головин «СЭ».

«Монако» набрал 20 очков. Клуб находится на 2-й строчке в таблица Лиги 1.