Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

Арсен Захарян
Арсен Захарян globallookpress.com

«Могу сказать, что нужно продолжать выходить, играть и зарекомендовать себя.  А то Захарян всего сыграл по времени меньше двух игр, поэтому ему нужно набирать форму и ждать момента, когда ему доверят место в составе, как это было в кубковом матче.  Нужно было показать себя.

Понятное дело, что это был кубковый матч и несильный соперник.  Нужно себя показывать и проявлять в Ла Лиге.  Правда, Захарян мало выходит в чемпионате Испании, но время у него ещё есть.  Самое главное — показать себя в Ла Лиге и почувствовать уверенность.  Потому что там происходит всё самое главное», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» на выезде нанес поражение «Негрейре» в матче первого раунда Кубка Испании.  Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.  Захарян вышел в стартовом составе и забил первый гол в текущем сезоне.