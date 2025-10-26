Руководство турецкого клуба «Серик Беледиеспор» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Юраном, сообщил журналист Назым Тюркнас на своей странице в соцсети X.

Сергей Юран globallookpress.com

«После серии неудачных матчей "Серикспор" расстался с российским главным тренером Сергеем Юраном», — говорится в публикации.

Ранее Юран на пресс-конференции заявил о намерении покинуть команду по собственному желанию. По его словам, игроки и тренерский штаб уже долгое время не получают зарплату, что делает невозможным поддержание дисциплины в коллективе.

Местные СМИ также сообщали, что футболисты «Серикспора» бойкотируют тренировки в знак протеста против восьминедельной задержки выплат.

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в Первой лиге (втором дивизионе чемпионата Турции), набрала 13 очков и занимает 13-е место из 20.