Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин подвел итог матча москвичей против «Зенита» (1:2).

Сергей Силкин globallookpress.com

«Динамо уступило, набрало ноль очков, а проиграть можно, как угодно. "Зенит" сильнее, и он играл с позиции своей силы. Питерцы сейчас на ходу. К тому же по подбору игроков это сильнейшая команда в РПЛ. Не знаю, почему она идет на четвертом-пятом месте. Сейчас, после этой победы, она подтянется к лидерам.

Тюкавин? Костя старается, но у любого нападающего есть полосы, когда мяч идет в ворота и возникают моменты, а есть отрезки, когда не идет. Тюкавин все делает правильно, старается, борется за мяч, сохраняет его, играет на партнеров, но не получается забивать. Хотя для команды он не заменим. Тем более ему дали капитанскую повязку сейчас. Костя еще не на сто процентов готов, поэтому игра не идет», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол. Ру».

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Динамо» М — на 9-й строчке с 16-ю баллами.