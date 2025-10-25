ПСЖ в гостях обыграл «Брест» (3:0) в матче 9-го тура французской Лиги 1.

Ашраф Хакими — защитник ПСЖ
В составе парижан дублем отметился защитник Ашраф Хакими, который забил свои голы на 29-й и 39-й минутах.

На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ, но игрок «Бреста» Ромен дель Кастильо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Уже на 90+6-й минуте ПСЖ забил 3 гол, отличился Дезире Дуэ.

Результат матча

БрестФранция. Лига 1Брест0:2ПСЖПСЖПариж
Брест:  Радослав Маецки,  Кенни Лала,  Мишель Диас,  Сумола Кулибали,  Брэдли Локо,  Жорис Шотар,  Уго Маньетти,  Эрик Эбимбе,  Пате Мбуп,  Ромен дель Кастильо,  Людовик Ажорк
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Лукас Эрнандес,  Вильян Пачо,  Илья Забарный,  Ашраф Хакими,  Сенни Меюлю,  Хвича Кварацхелия,  Витор Феррейра,  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола,  Ли Кан Ин

После этого матча ПСЖ располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе.  «Брест» — на 12-й строчке (9).