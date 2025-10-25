ПСЖ в гостях обыграл «Брест» (3:0) в матче 9-го тура французской Лиги 1.
В составе парижан дублем отметился защитник Ашраф Хакими, который забил свои голы на 29-й и 39-й минутах.
На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота ПСЖ, но игрок «Бреста» Ромен дель Кастильо не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Уже на 90+6-й минуте ПСЖ забил 3 гол, отличился Дезире Дуэ.
Результат матча
БрестФранция. Лига 10:2ПСЖПариж
Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Мишель Диас, Сумола Кулибали, Брэдли Локо, Жорис Шотар, Уго Маньетти, Эрик Эбимбе, Пате Мбуп, Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк
ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Сенни Меюлю, Хвича Кварацхелия, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ли Кан Ин
После этого матча ПСЖ располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 20-ю очками в активе. «Брест» — на 12-й строчке (9).