«ПСЖ» обыгрывает «Брест» с разгромным счётом 0:3. Оформляет дубль Хакими, а в конце ставит завершающую точку в матче гол Дуэ. «Брест» не смог воспользоваться своим шансом не реализовав свой пенальти. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией

90+7' Матч закончился. Окончательный счёт 0:3 в пользу ПСЖ! «Брест» остаётся на 12 строчки, а «ПСЖ» пока что восстанавливает своё первое место. Спасибо за внимание!

90+6' Нет офсайда у Дуэ! Счёт 0:3 в пользу парижан.

90+5' Дуэ всё-таки забивает свой гол! Делает счёт разгромным для «Бреста»! Правда есть вероятность, что игрок был в офсайде. Ждём решения судьи.

90+4' Дуэ слишком был близок либо к голу, либо к голевому пасу! Бьёт с дальней позиции с хорошей траекторией. Но мяч отскочил.

90+3' Замена в «Бресте»: Дель Кастильо уходит с поля, а на его место выходит Люк Зогбе.

90+2' Дуэ снова бьёт и не попадает в створ! В результативном моменте ему помогал Дембеле, найдя сокомандника из глубины центра поля.

Статистика матча 2 Удары в створ 8 5 Удары мимо 8 25 Владение мячом 75 2 Угловые удары 7 2 Офсайды 2 10 Фолы 10

90' Ко второму тайму добавлено 6 минут.

89' Дуэ ловко освободился от опеки защитника, вышел на ударную позицию и мощно пробил — мяч ударил в левую штангу и отскочил за лицевую линию! Какой момент!

88' Достаточно долго развивалась контратака «Бреста»! Но она дошла до своего завершения — удара Магнетти.

86' Дуэ выбрал момент для удара — с левой стороны, он прицелился в дальний угол. Но судьба распорядилась иначе! Мяч скользнул правее ворот, едва не коснувшись сетки.

84' Попытка Кастильо взвинтить темп игры через длинный пас разбилась об оборону — защитники среагировали и без паники выбили мяч.

82' Какая передача от Шотара в штрафную на Ажорка! Но Забарный борется настолько сильно за мяч, что получает травму. Илья лежит на поле, но всё в порядке с игроком.

80' Замены в матче! В «Бресте» Эрик Рой выпустил на поле Хамиду Макалу вместо Уго Магнетти и Дауда Гиндо вместо Брэдли Локо. В «ПСЖ» произошли две замены: Гонсалу Рамуш сменил Брэдли Барколя, а Квентин Нджанту вышел на поле вместо Сенни Маюлу.

78' Подкат Забарного был уместен. Игрок забирает мяч для своей команды в центре поля, не давая «Бресту» шанса.

77' Мощный выстрел Дембеле с дальней дистанции обещал стать голевым, однако чуть‑чуть не хватило точности. Мяч пролетела в считанных сантиметрах от левой стойки!

75' «Брест» начал рассчитывать на свои контратаки! Пытаются хозяева как-то восстановить счёт в матче.

74' Хакими сделал расчётливую подачу в штрафную, надеясь на подключение партнёров, однако защитник продемонстрировал отменную реакцию.

72' Дембеле! Уверенно бьёт по воротам, но не попадает в створ. Интересный факт про игрока: 7 мячей забивал Дембеле против «Бреста».

70' Луис Энрике провёл тактическую перестановку: Хвича Кварацхелия покинул поле, а его место занял Десир Дуэ.

69' В метрах от ворот Дель Кастильо попытался удивить голкипера низким ударом в угол, но точность подвела! Мяч уверенно миновал створ, пройдя справа от штанги.

68' В ходе матча произошли сразу четыре замены! В составе ПСЖ: Кан Ин Ли ушёл с поля, его заменил Усман Дембеле, а Виллиан Пачо сменил Маркиньос. В команде «Брест» тоже обновился состав — вместо Джуниора Дина Эбиме на поле вышел Лукас Тузар, а Пате Мбоуп уступил место Мама Бальде.

67' Хвича! Кварацхелия! Ворвался в штрафную и получил шикарный шанс забить — удар пришёлся точно в центр ворот, но Маецкий совершил фантастический сейв!

66' Напряжённый момент у ворот «Бреста»! Хакими выдал идеальный навес на Барколя, однако защитники выбили мяч в подкате. Свисток судьи — угловой!

64' «Брест» обороняется в 4 защитника. Желательно бы уже начинать рисковать.

63' Кан Ин Ли решился на дальний удар — траектория оказалась слишком высокой.

62' Матч сопровождает яркое солнце в Бресте. Хорошая погода в городе.

61' Навес Кенни Лала устремился в штрафную площадь, но затерялся в толпе защитников — ни один из партнёров не смог дотянуться до мяча.

59' «Брест» не реализует свой шанс! Дель Кастильо подскальзывается при исполнении своего удара и мяч улетает на трибуны. Сам заработал, сам не забил.

57' Дождались решения! Рука Ли Кан Ин всё-таки была. Пенальти! «Брест» исполнит!

55' Долгая пауза в матче. Судья никак не примет свой вердикт насчёт этого эпизода.

52' Есть вероятность пенальти в ворота ПСЖ! Кажется защитник задел рукой мяч в своей штрафной! Судья смотрит VAR!

51' Под натиском прессинга соперников Витинья и Хакими продемонстрировали технику короткого паса! В плотном окружении они находили друг друга, раз за разом выводя мяч из‑под давления. Но так и никто не нанёс удар по воротам.

50' Маньетти попытался развернуть атаку, отправив нацеленный пас вперёд, но Витинья прочитал игру на опережение. В рывке он перехватил передачу, оборвав перспективную вылазку соперника.

48' ПСЖ уверенно контролирует мяч. Игра выглядит словно тренировка.

46' Второй тайм начался! Гости разыгрывают мяч с центра поля.

45+2' Первый тайм окончен! Звезда первой половины встречи однозначно Хакими. Счёт 0:2 в пользу ПСЖ. Перерыв!

45+1' В момент атаки Уоррен Заир‑Эмери попытался догнать соперника, но не успел — в отчаянной попытке перехватить мяч он грубо нарушил правила.

45' К первому тайму добавлено 2 минуты.

43' При наступлении к штрафной Хвича допустил ошибку — в борьбе за позицию он нарушил правила, невольно сбив ритм своей команды.

41' Маюлу в одиночку прорвался к воротам и наедине с вратарём. Удар! Но Маецки сократил дистанцию и принял выстрел прямо на себя.

39' ГОЛ! Дубль Хакими! Кварацхелия касанием разрезал защитную линию, а Хакими, оказавшись в считанных метрах от ворот, не оставил вратарю ни единого шанса! Счёт 0:2.

37' Хакими дерзко рванул в прорыв, оставив позади нескольких соперников, но защитники «Бреста» смогли выполнить отбор.

35' Ромен Дель Кастильо решился на дальний удар — мяч пролетел около ворот ПСЖ.

33' Оказавшись в штрафной на правом краю, Кварацхелия продемонстрировал ловкость. Он ловко направил мяч за пределы поля, заработав для команды право на вбрасывание.

31' Один удар в створ за матч от «Бреста» говорит о чрезмерной замкнутости команды в атаке. Создаётся ощущение, что игроки боятся рисковать, предпочитая не идти в острые атаки и ограничиваясь редкими пробными атаками к чужим воротам.

29' ГОЛ! ПСЖ! Потрясающий розыгрыш! Витинья выдал безупречный высокий пас к правой штанге, а Хакими, словно с лету вонзил мяч в нижний угол! Счёт становится 0:1.

27' Жёлтая у ПСЖ! В разгар атаки Мбуппе допустил неосторожный подкат, за что судья достал жёлтую карточку. Спорное решение арбитра.

26' Хакими начал перспективную атаку, пытаясь разрезать оборону точным пасом в штрафную. Соперник не дал шанса развить наступление. Хладнокровный вынос мяча защитником погасил натиск парижан.

25' Как же близок гол ПСЖ! Сенни Маюлу ловко сориентировался в штрафной, подхватил отскочивший мяч и с ходу нанес прицельный удар в правый угол ворот. Но голкипер Маецкий переместился и в эффектном броске вытянулся в струну, чтобы отвести угрозу.

23' Хакими выдал идеальный по точности, однако соперник оказался начеку. Защитник, сыграл на опережение — в стремительном рывке перехватил мяч ещё до того, как тот опустился к форвардам парижан.

21' Великолепный момент для Кварацхелии! Мяч лёг точно на ногу после выверенной передачи. Но защитник в жёстком единоборстве отвоевал мяч, не позволив атаке набрать обороты.

20' Опасно! ПСЖ! Эбимбе в дриблинге на правом фланге, прорвался сквозь оборону и идеально выложил мяч под удар Мбуппе.

18' Хвича Кварацхелия попытался обыграть соперника финтом, но опытный защитник мгновенно прочитал его перехватив инициативу и без особого труда прервал атаку.

16' Изящная попытка Барколи вывести Хакими на ударную позицию обернулась досадной неудачей! Передача получилась сильной, и даже стремительный рывок Хакими не помог — мяч покинул поле.

14' С углового флажка Кастильо отправил мяч в штрафную, однако сила удара оказалась избыточной. ПСЖ тут же воспользовался моментом, игроки спокойно переправили мяч к центральной линии, сохраняя контроль над игрой.

12' Фанаты «Бреста» превратили стадион в особую футбольную атмосферу. Поддерживают команду.

10' Дель Кастильо с левого края исполнил точный навес со штрафного, нацелив мяч в самую гущу борьбы. Забарный оперативно среагировал, выбив сферу на Маньетти, который без промедления попытался пробить с дальней дистанции, но увы.

08' Первая жёлтая в матче! Мбуппе рванулся вперёд с молниеносной скоростью, но Хакими, не найдя другого способа остановить прорыв, вынужден был прибегнуть к запрещённому приёму.

08' Хакими на правом краю поля показал свой напор, но сегодня оборона соперника оказалась на высоте. Несколько попыток прорыва, обманных движений — всё безрезультатно!

06' На левом краю поля Витинья устроил настоящий мастер‑класс по дриблингу. Однако индивидуальное мастерство разбилось о слаженную оборону. Последний пас к воротам так и не прошёл, затерявшись в штрафной.

04' ПСЖ активно давит на ворота соперника, регулярно подключая левый фланг к острым атакам. Тем временем «Брест» с первых минут предпочёл осторожную тактику, плотно закрывшись в собственной штрафной и сосредоточившись на отражении натиска парижан.

02' Витинья в попытке перехватить мяч буквально снёс оппонента с ног.

01' В сегодняшнем матче «Брест» примет у себя на стадионе ПСЖ. Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

17:50 Арбитром сегодняшней встречи будет Жереми Пиньяр из Франции.

17:40 Команды встретятся между собой в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», который вмещает в себя 15 220 болельщиков.

17:35 «Брест»: Радослав Майецки, Брэдли Локо, Сумаила Кулибали, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Уго Маньетти, Жорис Шотар, Эрик Эбимбе, Камори Думбия, Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк.

17:35 ПСЖ: Люка Шевалье, Люка Эрнандес, Лукас Бералдо, Илья Забарный, Сенни Маюлу, Десир Дуэ, Варрен Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Ибрахим Мбайе, Брэдли Барколя , Гонсалу Рамуш.

«Брест»

«Брест» подходит к матчу 9‑го тура Лиги 1 против «ПСЖ» в статусе середняка чемпионата. На данный момент клуб занимает 12‑е место в турнирной таблице, набрав 9 очков за восемь матчей. Баланса в игре пока достичь не удаётся, команда забила 14 мячей, но и столько же пропустила в свои ворота.

Если взглянуть на недавние результаты, то картина получается довольно противоречивой. С одной стороны, «пираты» смогли одержать две яркие победы: со счётом 2 : 0 был обыгран «Анже», а затем последовал впечатляющий успех в матче с «Ниццей» — 4 : 1. С другой стороны череда неудач: поражения от «Парижа» (1 : 2), «Ланса» (1 : 3) и «Тулузы» (0 : 2). В последних двух турах команда оформила нулевой результат в игре с «Нантом», а затем сыграла со счётом 0:0 с «Лорьяном».

В прошлом сезоне «Брест» показал неплохой результат, финишировав на 9‑м месте, однако в текущей кампании пока держится во второй половине таблицы. Главная задача на сезон для подопечных Эрика Руа избежать зоны вылета, а уже после этого можно будет задуматься о том, чтобы превзойти прошлогодний результат.

Есть и кадровые проблемы, в предстоящем матче не смогут помочь команде травмированные Мама Бальде и Кенни Лала. Это наверняка добавит тренерскому штабу головной боли при формировании состава на игру с грозным «ПСЖ».

«ПСЖ»

Команда «ПСЖ» подходит к матчу 9‑го тура Лиги 1 против «Бреста» в статусе одного из главных претендентов на чемпионство, хотя пока парижане и не занимают первую строчку. На текущий момент «красно‑синие» располагаются на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 17 очков после восьми матчей. При этом команда демонстрирует солидную разницу мячей: 16 забито и всего 8 пропущено, что показатет надёжную игру как в атаке, так и в обороне.

Последние игры сложились для парижан неоднозначно. В чемпионате они поделили очки со «Страсбургом» (3 : 3) и «Лиллем» (1 : 1), продемонстрировав волю к победе, но не сумев дожать соперников в концовках. Зато в Лиге чемпионов «ПСЖ» выглядел убедительно. Сначала взял верх над «Барселоной» со счётом 2 : 1, а затем разгромил «Байер» — 7 : 2. Эти результаты подтверждают, что команда Луиса Энрике способна конкурировать на самом высоком уровне, хотя путь к защите титула в еврокубке обещает быть непростым из‑за силы оппонентов.

В плане кадровых потерь парижанам придётся обойтись без двух важных полузащитников: Фабиана Руиса и Жоау Невеша, которые находятся в лазарете. Это может слегка ослабить середину поля, но глубина состава «ПСЖ» позволяет находить альтернативы.

В целом команда сохраняет статус фаворита во всех турнирах, где участвует. В Лиге 1 парижане объективно превосходят большинство соперников по классу, и задача выиграть чемпионат выглядит вполне реалистичной.

Очные матчи

В последних матчах «ПСЖ» уверенно доминирует над «Брестом». За последние полтора года парижане одержали пять побед подряд с внушительной разницей мячей: например, 7 : 0 и 3 : 0 в Лиге чемпионов, 5 : 2 в Лиге 1 и 3 : 1 в Кубке Франции. В этих играх «ПСЖ» в среднем забивал около трёх голов, тогда как «Брест» едва добирался до двух.

