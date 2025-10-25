В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет «Тулузу». Встреча состоится на стадионе «Луи II» 25 октября в 20:00 по мск.

«Монако» в последнее время испытывает определенные трудности. Безвыигрышная серия команды достигла отметки в 5 матчей, при этом 4 из них — это ничьи. В Лиге 1 «монегаски» проиграли «Лорьяну», сыграли вничью с «Ниццей» и «Анже». Из-за неуверенной игры клуб уже за пределами зоны еврокубков.

«Тулуза» явно метит в первую шестерку. Команда выиграла в двух последних турнира и не проигрывает уже 3 поединка. В прошлых турах гости разгромили «Мец» и обыграли «Лион». В случае продолжения серии «Тулуза» может «Лилль» и, возможно, «Лион», оказавшись сразу на 5-й позиции.

Букмекеры считают, что у «Монако» больше шансов на победу — 1.91 против 4.05.

Искусственный интеллект полагает, что игра завершится победой «Тулузы» со счетом 1:0.

