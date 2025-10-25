«Брентфорд» обыграл на своем поле «Ливерпуль» в матче 9-го тура АПЛ — 3:2.

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

Данго Уаттара открыл счет на 5-й минуте, Кевин Шаде удвоил преимущество «пчел» на 45-й минуте. Милош Керкез сократил преимущество хозяев на 45+5-й минуте.

Во втором тайме Игор реализовал пенальти на 60-й минуте и вновь довел разницу до двух мячей. Мохамед Салах сократил отставание в счете на 89-й минуте.

Результат матча Брентфорд Брентфорд 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Данго Уаттара 5' 2:0 Кевин Шаде 45' 2:1 Милош Керкез 45+5' 3:1 Игор Тиаго 60' пен. 3:2 Мохамед Салах 89' Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер ( Рико Генри 90' ), Егор Ярмолюк ( Витали Янельт 29' ), Джордан Хендерсон, Данго Уаттара ( Фрэнк Аниика 90' ), Миккель Дамсгор ( Матиас Йенсен 79' ), Кевин Шаде ( Кин Льюис-Поттер 79' ), Игор Тиаго Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез ( Эндрю Робертсон 61' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли ( Алексис Мак Аллистер 61' ), Флориан Вирц ( Джо Гомес 83' ), Мохамед Салах, Кёртис Джонс ( Рио Нгумоха 70' ), Доминик Собослаи, Уго Экитике, Коди Матес Гакпо ( Федерико Кьеза 62' ) Жёлтые карточки: Кевин Шаде 77', Кин Льюис-Поттер 90+4' — Милош Керкез 33', Мохамед Салах 57'

Статистика матча 8 Удары в створ 4 7 Удары мимо 5 34 Владение мячом 66 3 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 6 Фолы 10

«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ и опустился на 6-е место с 15 очками, на счету «Брентфорда» 13 очков и 10-е место в турнирной таблице.