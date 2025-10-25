«Брентфорд» обыграл на своем поле «Ливерпуль» в матче 9-го тура АПЛ — 3:2.
Данго Уаттара открыл счет на 5-й минуте, Кевин Шаде удвоил преимущество «пчел» на 45-й минуте. Милош Керкез сократил преимущество хозяев на 45+5-й минуте.
Во втором тайме Игор реализовал пенальти на 60-й минуте и вновь довел разницу до двух мячей. Мохамед Салах сократил отставание в счете на 89-й минуте.
Результат матча
БрентфордБрентфорд3:2ЛиверпульЛиверпуль
1:0 Данго Уаттара 5' 2:0 Кевин Шаде 45' 2:1 Милош Керкез 45+5' 3:1 Игор Тиаго 60' пен. 3:2 Мохамед Салах 89'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер (Рико Генри 90'), Егор Ярмолюк (Витали Янельт 29'), Джордан Хендерсон, Данго Уаттара (Фрэнк Аниика 90'), Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен 79'), Кевин Шаде (Кин Льюис-Поттер 79'), Игор Тиаго
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез (Эндрю Робертсон 61'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Алексис Мак Аллистер 61'), Флориан Вирц (Джо Гомес 83'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Рио Нгумоха 70'), Доминик Собослаи, Уго Экитике, Коди Матес Гакпо (Федерико Кьеза 62')
Жёлтые карточки: Кевин Шаде 77', Кин Льюис-Поттер 90+4' — Милош Керкез 33', Мохамед Салах 57'
«Ливерпуль» потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ и опустился на 6-е место с 15 очками, на счету «Брентфорда» 13 очков и 10-е место в турнирной таблице.