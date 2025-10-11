Клуб американской МЛС «Интер Майами» активно интересуется форвардом «Сантоса» Неймаром, сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, пока клубы между собой еще не вступили в активные переговоры, но представители бразильца отмечают выгоду его перехода в клуб из США в год проведения чемпионата мира на ее территории.

В настоящее время «Интер Майами» работает над новыми контрактами бывших одноклубников Неймара по «Барселоне» Лионелем Месси и Луисом Суаресом, после чего готов переключиться на бразильца.

Неймар, Месси и Суарес выступали за каталонский клуб с 2014 по 2017 год. За этот период они забили 364 гола и сделали 173 результативные передачи.