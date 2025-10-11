«Оренбург» сообщил о пополнении тренерского штаба нового наставника клуба Ильдара Ахметзянова.

Дмитрий Белоруков globallookpress.com

Это известный в прошлом футболист Дмитрий Белоруков и Артур Ахметгалимов. Оба они работали вместе с 41-летним Ахметзяновым в его прошлом клубе «КАМАЗе».

«Дмитрий Александрович Белоруков — в прошлом защитник клубов РПЛ, будет отвечать за игру команды в обороне.

Артур Ринатович Ахметгалимов — большую часть карьеры провёл в ФК "КАМАЗ", будет отвечать за подготовительную часть тренировочного процесса», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ахметзянову 41 год, он работал в «КАМАЗе» с 2017 года. За это время он был тренером, старшим тренером, тренером по физической подготовке, исполняющим обязанности главного тренера. На полноценной основе он возглавил команду из Набережных Челнов в июле 2024 года после получения лицензии категории UEFA Pro. Белоруков и Ахметгалимов входили в его штаб в челнинском клубе«, — сообщил сайт "Оренбурга".

После 11 туров "Оренбург" располагается на 14-м месте в таблице РПЛ с 7 очками. 5 октября после поражения от "Ростова" (0:1) в отставку был отправлен Владимир Слишкович.