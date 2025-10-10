Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состав команды на товарищеский матч с национальной командой Ирана.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Перед игрой успели восстановиться. Всегда говорим, что выбираем состав не под соперника, не для каких‑то тактических решений, а больше исходя из функционального состояния игроков, чтобы уменьшить риск травм.

Умяров? Я провел для него отдельную теорию, чтобы понимал, что нужно делать опорному полузащитнику. Все он воспринял, все он понял на словах, вроде бы. Поэтому нужно посмотреть в игре.

Почему вызван Умяров? Не только из‑за этого, но например, нет Александра Черникова. Соответственно есть Кисляк, Глебов и Умяров. Очень хотелось бы увидеть Умярова сегодня в игре, но, опять же, все будет зависеть от матча», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.