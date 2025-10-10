В матче шестого тура квалификации чемпионата мира сборные Бельгии и Северной Македонии сыграли вничью.
Соперники не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами в этой игре — 0:0.
Результат матча
БельгияБрюссель0:0Северная МакедонияСкопье
Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань (Тома Мёнье 89'), Зено Дебаст, Артур Теате, Максим Де Кёйпер (Хоакин Сейс 89'), Алексис Салемакерс (Луа Опенда 59'), Ханс Ванакен (Малик Мартен Фофана 74'), Николас Раскин, Кевин Де Брёйне, Леандро Троссард (Амаду Онана 74'), Жереми Доку
Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу (Дарко Велковски 84'), Джоко Зайков, Андрей Стойчевский (Исник Алими 74'), Энис Барди, Элиф Элмас, Яни Атанасов (Stefan Despotovski 74'), Тихомир Костадинов, Стефан Ашковски (Дарко Чурлинов 46'), Боян Миовски (Милан Ристовски 57')
Жёлтые карточки: Алексис Салемакерс 6', Артур Теате 68', Кевин Де Брёйне 79' — Стефан Ашковски 30', Тихомир Костадинов 87'
У Бельгии после этой игры стало 11 очков и второе место в группе J, Северная Македония с 12 баллами идет на первой строчке.