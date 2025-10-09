Вингер «Зенита» Педро уверен в лидерских качествах Жерсона и уверен, что когда восстановится от травмы, то заявит о себе в полный голос.

«В футболе такое случается очень часто, когда на адаптацию нужно больше времени, чем всем бы нам хотелось. Но скоро полагаю, Жерсон станет одним из лидеров. Будет играть важную роль в "Зените", как только вернется. Насколько я понимаю, он быстро восстанавливается. Мы очень ждем его возвращения и рассчитываем в ближайшее время увидеть его на поле», — сказал Педро «Чемпионату».

Жерсон в июле 2025 года перебрался в «Зенит» за 25 млн евро из «Фламенго», где был лидером клуба. Пока на его счету 6 матчей в РПЛ и ни одного результативного действия.