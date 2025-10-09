Нападающий «Реала» Килиана Мбаппе рассказал о своих результатах на старте нынешнего сезона.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Наступил новый сезон, команда отдохнула в отпуске. Я смог хорошо подготовиться и неплохо начал атаковать в нынешнем сезоне. Преждевременно делать выводы, ведь это только начало.

Я приложил все усилия, чтобы стартовать хорошо. Мы начинаем понимать, чего от нас ждёт тренер. Нахожусь в хорошем расположении духа, но работаю над тем, чтобы добиться большего», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Реал» 13 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.