Аргентина в четвертьфинале турнира сыграет против сверстников из Мексики, колумбийцы сразятся с испанцами за выход в полуфинал.

Нейсер Вильярреал вновь вывел колумбийцев вперед на 63-й минуте и установил окончательный счет в матче на 90+6-й минуте.

Жоэл Канчимбо открыл счет уже на 7-й минуте. ЮАР сравнял счет на 51-й минуте благодаря реализованному пенальти Мфундо Вилакази .

Голами в составе победителей отметились Алехо Сарко (66') и Матео Сильветти (66'). Дублем отметился Махер Каррицо , забивший на 23-й и 53-й минутах встречи

Аргентина в своем матче разгромила Нигерию со счетом 4:0.

Завершились две встречи 1/8 финала чемпионата мира-U20, который проходит в эти дни в Чили.

