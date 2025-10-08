Завершились две встречи 1/8 финала чемпионата мира-U20, который проходит в эти дни в Чили.
Аргентина в своем матче разгромила Нигерию со счетом 4:0.
Голами в составе победителей отметились Алехо Сарко (66') и Матео Сильветти (66'). Дублем отметился Махер Каррицо, забивший на 23-й и 53-й минутах встречи
В параллельной встрече Колумбия обыграла Южную Африку — 3:1.
Жоэл Канчимбо открыл счет уже на 7-й минуте. ЮАР сравнял счет на 51-й минуте благодаря реализованному пенальти Мфундо Вилакази.
Нейсер Вильярреал вновь вывел колумбийцев вперед на 63-й минуте и установил окончательный счет в матче на 90+6-й минуте.
Аргентина в четвертьфинале турнира сыграет против сверстников из Мексики, колумбийцы сразятся с испанцами за выход в полуфинал.