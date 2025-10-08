Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале сомневается в способности «Ювентуса» бороться за золотые медали итальянской Серии А.

Антони Ди Натале globallookpress.com

«Не думаю, что "Ювентус" готов бороться за титул чемпиона Италии. Но у них есть шансы попасть в Лигу чемпионов и успешно выступить в Европе. В этом сезоне две ничьи: с "Боруссией" и "Вильярреалом". Очевидно, критика сейчас касается психологии: если вы — "Ювентус" и играете вничью пять матчей подряд, это проблема.

Влахович продемонстрировал выдающиеся результаты в "Фиорентине", а с тех пор, как перешёл в "Ювентус", каждый год забивает двузначные числа. Он никогда не забьёт 30 голов за сезон, но он всё равно отличный игрок, тот, кто играет решающую роль», — цитирует Ди Натале Tuttosport.

После 6 туров «старая синьора» с 12 очками идет четвертой в Серии А. Главным тренером команды является Игор Тудор, возглавивший «Ювентус» в конце прошлого сезона.