Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о вызове в сборную России и предстоящем матче с Ираном.

Наиль Умяров
Наиль Умяров globallookpress.com

«Чувства "выдоха" нет.  Всё только начинается.  Не хочется останавливаться на вызове — хочется дебютировать.  Не было вопросов ранее, почему не вызывали.  Хотелось работать и заслужить.  Не удивился приглашению — просто обрадовался, потому что долго ждал.

Мы все — профессионалы и футболисты высокого уровня.  Легко найти понимание с качественными футболистами.  Всё получается.  Понятно, что что-то нужно нарабатывать.  Будем улучшать.

За день до объявления состава администратор "Спартака" прислал сообщение, что я вызван в сборную.  Был с семьёй и с ребёнком дома

Мы сегодня начали разбирать сборную Ирана.  Многие играли с ней два года назад.  Интенсивная команда, с которой будет интересно сыграть», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия — Иран состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.