Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о вызове в сборную России и предстоящем матче с Ираном.

Наиль Умяров globallookpress.com

«Чувства "выдоха" нет. Всё только начинается. Не хочется останавливаться на вызове — хочется дебютировать. Не было вопросов ранее, почему не вызывали. Хотелось работать и заслужить. Не удивился приглашению — просто обрадовался, потому что долго ждал.

Мы все — профессионалы и футболисты высокого уровня. Легко найти понимание с качественными футболистами. Всё получается. Понятно, что что-то нужно нарабатывать. Будем улучшать.

За день до объявления состава администратор "Спартака" прислал сообщение, что я вызван в сборную. Был с семьёй и с ребёнком дома

Мы сегодня начали разбирать сборную Ирана. Многие играли с ней два года назад. Интенсивная команда, с которой будет интересно сыграть», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия — Иран состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.