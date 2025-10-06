Российский тренер Валерий Овчинников дал комментарий по поводу будущего Деяна Станковича в «Спартаке».

Деян Станкович globallookpress.com

«Игре "Спартака" в начале матча с ЦСКА удивляться не надо. Я удивляюсь только тому, почему там до сих работают определённые люди. В этом вся проблема.

Генеральный директор покинул клуб? Это нормальный процесс. Но "Спартак" должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым. У того же Станковича нет будущего в "Спартаке", но он никогда сам не подаст заявление об уходе: "Заплатите за мой контракт и увольняйте".

Это с российскими тренерами легко разбираться: три месяца — и до свидания, а с иностранцами сложнее», — приводит слова Овчинникова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.