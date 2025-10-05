Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин считает, что команда постепенно привыкает к его требованиям, а победа над «Пари НН» (2:1) в 11-м туре РПЛ придаст ей уверенности.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Мы прекрасно понимаем, что время работает на нас. Сейчас команда в другом состоянии, как в физическом, так и в эмоциональном. Уже какие‑то очки мы берем, и они очень важные для нас. Для ребят это глоток свежего воздуха. Теперь мы понимаем, что благодаря работе, которую мы проводим, мы развиваемся и двигаемся вперед. Я в это верю и ребята тоже.

Ильин не только хороший гол забил, но и провел хороший матч. Мы еще не цельная команда. Но в этом матче мы смогли каким‑то образом разрушить игру соперника. Матч был объективно равным, он мог по‑всякому закончиться», — сказал Осинькин «Матч ТВ».

В 12-м туре «Сочи» сыграет дома с «Зенитом» 19 октября. Сейчас у команды 5 очков и последнее место в таблице РПЛ.