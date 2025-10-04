Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт выразил мнение, что нападающему «Баварии» Гарри Кейну можно было бы вернуться в «Тоттенхэм» и побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Не только ради рекорда, но и ради того, чтобы завершить карьеру и посмотреть, сможет ли он стать частью команды, которая что-то выиграет в "Тоттенхэме".

Безусловно, они завоевали Лигу Европы. Но для него и его наследия важно выиграть что-то в "Тоттенхэме", и потом, возможно, забивать голы.

Думаю, если Кейн вернется в следующем сезоне, он побьет рекорд Ширера», — сказал Райт в подкасте The Overlap.

Кейн забил в АПЛ 213 голов. У Ширера 260 забитых мячей.