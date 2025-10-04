Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оценил форму украинского вратаря Андрея Лунина. Сейчас у голкипера мало игровой практики.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Нужно всегда быть в полной готовности — травмы и разные обстоятельства могут возникнуть в любой момент. У нас есть великолепный голкипер — Тибо Куртуа. Но и Лунин показал, что достоин доверия и находится в отличной форме.

Посмотрим, как всё сложится в ближайших турнирах. В декабре начинается Кубок Испании — возможно, именно тогда он получит шанс. Важно, чтобы он оставался готовым, даже если пока не выходил на поле», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В этом сезоне Лунин не провел за «Реал» ни одного матча.