Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на поведение наставника «Балтики» Андрея Талалаева, который начал с трибун смотреть матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (3:0). Вскоре специалист спустился на тренерскую скамейку.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Объяснить поведение Андрея Викторовича иногда становится невозможно. Я думаю, что в свете результатов у него идёт какая‑то эйфория, от этого он старается шутить, не всегда удачно, как в данной истории.

А вообще лучшим показателем считается игра, которую "Балтика" до сегодняшнего момента показывала. Но сейчас всё идет на спад, и вот тогда мы увидим настоящего Андрея Викторовича. Я посмотрю, как он уйдёт на трибуны не в кубковой игре, а в каком‑нибудь матче с крепкой командой», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В следующем туре «Балтика» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 23 октября.