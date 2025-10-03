Правый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о дебютном вызове в национальную команду страны.

Мингиян Бевеев
Мингиян Бевеев globallookpress.com

«Пока не окажусь в Новогорске, не пойму.  Приятно, что наконец-то попал.  У нас осталась игра с Махачкалой, а там уже испытаю все эмоции.  После этого уже поделюсь.  Наверное, сомнений не было перед этими сборами.  А в чём сомневаться?  В жизни я прожил много таких историй.

Я попал на хороший уровень только в 26-27 лет.  Так что это нормально.  Не видел в этом никаких проблем.  Надо продолжать делать свою работу каждый день.  Сыграть с Ираном и Боливией — большая мотивация и ответственность.  Нужно подойти в хорошей физической форме.  Надо и психологически быть готовым.  Игровой тонус на данном моменте у меня хороший, а психологически надо подготовиться.  Надо добавить осознания и спокойствия», — цитирует Бевеева «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).