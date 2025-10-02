Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы «Сочи» под руководством Игоря Осинькина.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Осинькин — опытный человек. Он когда-то приходил в "Крылья Советов", которые были не на высоких местах, а находились в самом низу. Надеемся, что он исправит ситуацию.

Хотелось бы, чтобы такая команда, как "Сочи", закрепилась в высшей лиге. У них хороший климат в городе и прекрасный стадион. Уровень игры никак у них не стабилизируется. На мой взгляд, предыдущий тренер Морено, который долго работал, не делал никакого движения вперёд», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Сочи» занимает последнее место в РПЛ, набрав 2 очка после 10 туров.