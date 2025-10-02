Наставник «Наполи» Антонио Конте отреагировал на победу над «Спортингом» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Антонио Конте globallookpress.com

«Лиссабонский "Спортинг" — хорошая, сильная команда с классными игроками. Они начали сильным составом, но и на замену вышли важные игроки. Через 70 минут я выпустил Давида Нереса и Ноа Ланга. Они здорово усилили игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

«Наполи» набрал три очка и находится на 19-й строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов. В 3-м туре неаполитанцы встретятся с ПСВ.