Матч второго тура Лиги Европы между «Болоньей» и «Фрайбургом» состоится 2 октября в 19:45 по мск.

«Болонья» не смогла справиться с «Астон Виллой» на старте турнира, проиграв в выездном поединке 0:1. После этого команда сыграла вничью 2:2 с «Лечче» в поединке Серии А.

«Фрайбург» смог удачно стартовать, обыграв «Базель» с результатом 2:1. Это была третья победа «черно-белых» подряд. Серия прервалась 28 октября, когда «Фрайбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: 1.86 на победу «Болоньи», 3.60 на ничью, 4.55 на победу «Фрайбурга».

Прогноз на матч от ИИ: ничья с результатом 0:0.

Трансляция матча

