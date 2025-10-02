Матч второго тура Лиги Европы между «Болоньей» и «Фрайбургом» состоится 2 октября в 19:45 по мск.
«Болонья» не смогла справиться с «Астон Виллой» на старте турнира, проиграв в выездном поединке 0:1. После этого команда сыграла вничью 2:2 с «Лечче» в поединке Серии А.
«Фрайбург» смог удачно стартовать, обыграв «Базель» с результатом 2:1. Это была третья победа «черно-белых» подряд. Серия прервалась 28 октября, когда «Фрайбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Котировки букмекеров: 1.86 на победу «Болоньи», 3.60 на ничью, 4.55 на победу «Фрайбурга».
- Прогноз на матч от ИИ: ничья с результатом 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Фрайбург» смотрите на LiveCup.Run.
