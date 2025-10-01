«Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.
Счет в матче открыл Жорж Микаутадзе на 18-й минуте.
Во втором тайме «Юве» перевернул игру — сначала Федерико Гатти на 49-й минуте сравнял счет, а 7 минут спустя Франсишку Консейсан вывел вперед туринцев.
На 90-й минуте Ренато Вейга спас свою команду от поражения.
Результат матча
ВильярреалВильярреал2:2ЮвентусТурин
1:0 Жорж Микаутадзе 18' 1:1 Федерико Гатти 49' 1:2 Шику Консейсау 56' 2:2 Ренато Вейга 90'
Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Рафа Марин, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 76'), Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо (Альберто Молейро 64'), Пап Гуй, Тажон Бушанан (Тани Олувасейи 64'), Николя Пепе, Жорж Микаутадзе (Илиас Акомах 76')
Ювентус: Маттиа Перин, Хуан Кабаль (Жоау Мариу 16'), Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Теун Коопмейнерс (Шику Консейсау 46'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Джонатан Дэвид (Душан Влахович 86'), Кенан Йылдыз (Даниэле Ругани 80')
Жёлтые карточки: Илиас Акомах 85' — Хуан Кабаль 6', Андреа Камбьязо 77'
«Вильярреал» поднялся на 26-е место в общей таблице с 1 очком, «Ювентус» (2) занимает 23-ю позицию.