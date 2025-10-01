«Вильярреал» поднялся на 26-е место в общей таблице с 1 очком, «Ювентус» (2) занимает 23-ю позицию.

На 90-й минуте Ренато Вейга спас свою команду от поражения.

Во втором тайме «Юве» перевернул игру — сначала Федерико Гатти на 49-й минуте сравнял счет, а 7 минут спустя Франсишку Консейсан вывел вперед туринцев.

Счет в матче открыл Жорж Микаутадзе на 18-й минуте.

«Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

2.05

Прогнозы•Сегодня 19:45 «Райо Вальекано» — «Шкендия». Прогноз и ставка «Райо Вальекано» возьмет 3 очка в домашней игре?

Футбол•Сегодня 00:01 «Монако» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 23:58 «Барселона» — «ПСЖ»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 21:56 «Юнион» — «Ньюкасл»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 21:40 «Карабах» — «Копенгаген»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:41 «Я коллекционирую отношения, а не трофеи». Почему мы скучаем по футболу Клоппа, а он — нет

Футбол•Вчера 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Футбол•30/09/2025 18:42 Легендарная коллаба: как Oasis и «Манчестер Сити» помогали друг другу

Футбол•30/09/2025 11:09 Оправданий больше нет: цифры разоблачают кризис Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Футбол•30/09/2025 16:51 Вечная перестройка: почему «Челси» рискует проиграть с молодежью

Выбор читателей

Футбол•28/09/2025 14:11 Цена ошибки. Гризманн, Мората и еще пять футболистов, которые пожалели о своем трансфере

Футбол•27/09/2025 12:49 «Реал» против «Атлетико»: почему мадридское дерби стало таким токсичным

Футбол•27/09/2025 17:04 Адьос, Мадрид?! Где может оказаться Винисиус Жуниор после «Реала»?

Футбол•26/09/2025 21:36 Амбициозный камбэк. Возобновит ли карьеру Дмитрий Сычев?

Футбол•26/09/2025 19:10 «Мы молились о таких временах». Как «Ливерпуль» превратился в маленькую Венгрию

Самое интересное

Футбол•17/06/2025 18:49 Джереми Монга: 15-летний феномен, за которого сражаются топ-клубы Европы

Бои•14/06/2025 19:45 Нокаут с последствиями. Что опаснее для бойцов, бокс или ММА?

Бои•13/06/2025 12:48 Яркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?

Футбол•12/06/2025 11:49 Больше, чем тренер: как Гвардиола говорит о том, о чём другие молчат