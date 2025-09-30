Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что лондонский «Арсенал» продлил контракт с защитником Вильямом Салибой.

Вильям Салиба
Вильям Салиба globallookpress.com

Новый контракт будет рассчитан до июня 2030 года.

«Новый контракт Вильяма Салиба с "Арсеналом" рассчитан на пять лет, до июня 2030 года.  Всё готово.  Салиба подписал новый контракт с "Арсеналом".  И это отличная новость для "Арсенала", не только потому что Салиба остался, но и потому, что это произошло в начале сезона, чтобы избежать слухов и спекуляций об интересе "Реала".

Потому что мадридский "Реал" действительно интересовался Салиба, это не просто слухи в СМИ, и это очень важно для "Арсенала" и для самого Салиба.  Андреа Берта, директор "Арсенала", хотел как можно быстрее продлить контракт, после того как в августе предложил игроку и его агенту новое соглашение.

Теперь всё сделано.  Агент Салиба в Англии завершил все формальности, сделал фотографии, и скоро будет официальное объявление.  Это замечательная новость для "канониров", потому что они смогут оставить в клубе ещё на пять лет одного из лучших игроков в мире», — сказал Романо в своем YouTube-канале.