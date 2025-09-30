Защитник «Пари НН» Юрий Коледин высказался о возможном увольнении главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Алексей Николаевич — очень классный специалист, прекрасный тренер и человек. Мне и всей команде приятно работать с ним. Не хотелось бы вообще думать об его отставке.

Мы готовы умереть за него на поле. Он просто человек такой, притягивает к себе. У него европейский стиль мышления: он не любит сдаваться и всегда борется до конца», — цитирует Коледина «Советский спорт».

Напомним, что «Пари НН» занимает только 15-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.