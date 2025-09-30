Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Балтике не повезло в матче с ЦСКА — команда пропустила на последней минуте игры, хотя могли отстоять ничью. Но "Балтике" не стоит разочаровываться, ведь вряд ли футболисты команды надеялись на топ-5 — они хотели продержаться как можно дольше, однако это сделать очень сложно. Думаю, вряд ли "Балтика" к зимней паузе будет где-то наверху.

Калининградцы точно не попадут в топ-5 по окончании сезона. Вопрос стоял в том, сколько команда продержится наверху. Сейчас в РПЛ такая турнирная таблица, что любой клуб при победе может высоко подняться, а при поражении опуститься в середину», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент «Балтика» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.