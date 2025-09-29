Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о карьере бывшего игрока красно-белых Дениса Глушакова.

Денис Глушаков globallookpress.com

Ранее сообщалось, что 11 октября Глушаков проведет прощальный матч с участием бывших футболистов «Спартака» и «Локомотива».

«Мне особо нечего сказать о Денисе как профессионале или человеке. Скажу только, что общение с ним было не из приятных.

Не знаю, может ли он быть доволен своей карьерой. В историю российского футбола он не вошел. Все знают игроков вроде Карпина, Мостового или Онопко, которые были известны по всей Европе. Дениса среди них нет», — сказал Рианчо Sport24.