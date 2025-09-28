Защитник «ПСЖ» Илья Забарный отреагировал на свой дебютный гол в составе парижан. Украинец поразил ворота «Осера» в матче 6-го тура чемпионата Франции (2:0).

Илья Забарный globallookpress.com

«Важно двигаться дальше. Я очень рад, что забил свой первый гол на "Парк де Пренс". Нам нужно продолжать идти к нашим целям, и сегодня мы это показали.

Травмы случаются, но у нас отличная команда, и каждый может помочь. Думаю, мы — лучшая команда в мире», — приводит слова Забарного Footmercato.

Напомним, Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.