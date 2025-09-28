Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью оценил игру вратаря Анатолия Трубина после победного матча с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии (2:1).

«Он делает отличный двойной сейв в первую минуту, потом пропускает гол со штрафного с 16 метров — штрафной, который на самом деле не должен был быть назначен в пользу "Жил Висенте", так что эту ситуацию можно выкинуть из контекста. Две штанги, но даже не такие, когда мяч почти залетает — это были просто лёгкие касания каркаса. А дальше что? Навесы, длинные передачи, выходы...? Честно говоря, я не увидел в игре Трубина ничего особенного», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

«Бенфика» с 17 очками идет 3-й в таблице чемпионата Португалии.