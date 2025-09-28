Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о победе «красно-белых» в матче 10-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

Манфред Угальде — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Для "Спартака" было бы странно при таких затратах в трансферное окно не обыграть одного из аутсайдеров.

Всё логично, сделали на классе и обыграли в одну калитку. На мой взгляд, это не показатель. Показателем будет матч с ЦСКА, насколько "Спартак" вышел из кризиса», — сказал Червиченко Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» снова сыграют против «Пари НН» 1-го октября в Кубке России.