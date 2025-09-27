Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды от «Ахмата» (0:3) в матче 10-го тура РПЛ.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Хочу поздравить "Ахмат" с хорошим результатом и хорошей игрой. Все абсолютно заслужено, есть ошибки, которые я допустил, вина лежит на мне. Нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше. Мы слишком много проиграли единоборств. Могли переломить ход матча, но не реализовали моменты в начале второго тайма. Жаль наших болельщиков, которые сюда приехали. Я как тренер в большей степени должен быть ответственен за эту ситуацию.

Было ли принципиально обыграть земляка Черчесова? Принципиальность была в самом матче, борьба за очки. Но с нашей игрой сложно было их добиться. Большая честь противостоять команде Черчесова, которая, уверен, будет ещё выше подниматься в таблице», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» с 7 очками занимают 14‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Акрон» 4 октября дома сыграет против «Зенита».