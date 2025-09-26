Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, чего он ждет от предстоящей игре со «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Нам предстоит играть с одним из лидеров РПЛ. По моему мнению, "Спартак" — одна из самых интересных команд в России. Матч с "Крыльями Советов", особенно то, что мы увидели после 35 минуты, показал, что красно-белые обладают сумасшедшим мастерством и качеством.

Но это ни в коем случае не должно внушать нам какой-то страх. Мы должны следовать своим принципам. Будем максимально готовиться к матчу и стараться отобрать очки у "Спартака", — цитирует Шпилевского сайт нижегородцев.

Команды сыграют между собой 28 сентября в 19:30 (мск) в Нижнем Новгороде.