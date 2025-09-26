Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Я пока больших положительных сдвигов в игре "Динамо" при Карпине не замечаю. Есть потуги, есть поиски — это однозначно. Новые люди появляются, просматриваются некоторые изменения в стратегии и тактике игры. Динамовцы стараются играть быстрее, и, наверное, направленнее в сторону ворот соперника. Но таких масштабных изменений пока нет. И сказать, что эта команда перевооружилась и нашла что‑то свое, я не могу.

Игра с "Крыльями" будет для "Динамо" сложная, потому что "Крылья" прибавляет. "Бело‑голубым" надо выйти так на поле, чтобы потом не было оглушительно больно после игры. Просто так "Крылья Советов" никому не отдают матчи. Здесь будут значительные сложности», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

«Динамо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.