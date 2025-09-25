«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Аталантой»

На гол Эдоардо Сапорити хозяева ответили точными ударами Мортена Френдрупа, Александро Маркандалли и Джеффа Экатора.
Футбол. Италия. Кубок
Дженоа — Эмполи 3:1
Голы: 0:1 Edoardo Saporiti (12'), 1:1 Мортен Френнруп (15'), 2:1 Алессандро Маркандалли (56'), 3:1 Джефф Эхатор (83') Дженоа: Никола Леали, Стефано Сабелли, Алессандро Маркандалли, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Николае Станчу (Seydou Fini, 84'), Мортен Френнруп (Патрицио Мазини, 66'), Валентин Карбони, Альберт Грёнбек (Мортен Торсби, 66'), Жуниор Мессьяс (Лоренсо Вентурино, 46'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор, 60') Эмполи: Самуэле Перизан, Носа Обаретин, Габриэле Гуарино, Тайронн Эбюэхи (Габриэле Индраголи, 67'), Рареш Андрей Илие, Херард Йепес (Lorenzo Ignacchiti, 67'), Богдан Попов (Стивен Шпенди, 59'), Франко Карбони (Edoardo Zanaga, 59'), Edoardo Saporiti (Томас Кампаньелло, 80'), Luca Belardinelli, Brando Moruzzi
Таким образом, «Дженоа» смог пробиться в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет против «Аталанты».