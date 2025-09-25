1-й тайм Овьедо — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович«Овьедо» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  • 21:48
    • «Лилль» обыграл «Бранн» в матче общего этапа Лиги Европы
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
    Все новости спорта

    «Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Аталантой»

    «Дженоа» — «Эмполи»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Дженоа Эмполи
    В матче 1/16 финала Кубка Италии «Дженоа» в родных стенах победил «Эмполи» со счетом 3:1.

    «Дженоа»
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    «Дженоа»

    На гол Эдоардо Сапорити хозяева ответили точными ударами Мортена Френдрупа, Александро Маркандалли и Джеффа Экатора.

    Футбол. Италия. Кубок
    Дженоа — Эмполи 3:1
    Голы: 0:1 Edoardo Saporiti (12'), 1:1 Мортен Френнруп (15'), 2:1 Алессандро Маркандалли (56'), 3:1 Джефф Эхатор (83') Дженоа: Никола Леали, Стефано Сабелли, Алессандро Маркандалли, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Николае Станчу (Seydou Fini, 84'), Мортен Френнруп (Патрицио Мазини, 66'), Валентин Карбони, Альберт Грёнбек (Мортен Торсби, 66'), Жуниор Мессьяс (Лоренсо Вентурино, 46'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор, 60') Эмполи: Самуэле Перизан, Носа Обаретин, Габриэле Гуарино, Тайронн Эбюэхи (Габриэле Индраголи, 67'), Рареш Андрей Илие, Херард Йепес (Lorenzo Ignacchiti, 67'), Богдан Попов (Стивен Шпенди, 59'), Франко Карбони (Edoardo Zanaga, 59'), Edoardo Saporiti (Томас Кампаньелло, 80'), Luca Belardinelli, Brando Moruzzi

    Таким образом, «Дженоа» смог пробиться в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет против «Аталанты».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» продолжат победную серию?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Бенфика» учинит разгром «петухам»
  • «Бенфика» — «Жил Висенте». Прогноз и ставки
  • 2.97
    •
  • «Страсбург» и «Марсель» поделят очки?
  • «Страсбург» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Твенте — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  5.20
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Завтра в 22:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Жирона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры