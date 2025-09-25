Булыкин: Как только Тюкавин наберет форму, то станет основным нападающим

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Россиивысказался о возможной игре столичной команды в два нападающих.

«Как только Тюкавин наберёт форму, почувствует уверенность и начнёт забивать, то он станет основным нападающим. Но для этого нужно ещё поработать. Что касается Сергеева, то в ситуации запасного может оказаться любой игрок, а не только он. Здоровая конкуренция помогает всем, нужно работать усерднее.

"Динамо" может играть и в два нападающих с Тюкавиным и Сергеевым. Там хватает вариантов, много хороших футболистов в команде. Они могут играть 4-4-2 или 4-3-3, там можно делать что хочешь, менять схемы. Поэтому странно, что "Динамо" до сих пор не наверху турнирной таблицы», — приводит слова Булыкина «Советский Спорт».

Напомним, что «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.