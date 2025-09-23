Вирджил ван Дейк: Мы все с нетерпением ждем сегодняшнего матча

Капитанрассказал о значении Кубка лиги и предстоящем матче 1/16 финала турнира с

«Кубок лиги всегда будет занимать особое место в моем сердце. На личном уровне я никогда не забуду те чувства, которые мы испытали на стадионе Уэмбли, когда победили Челси в 2022 и 2024 годах. Эти дни остаются одними из лучших в моей жизни. Мы все с нетерпением ждем сегодняшнего матча», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка лиги со счетом 1:2. Для «сорок» этот трофей стал первым с 1969 года.