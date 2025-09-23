Талалаев ответил, сравнивал ли он себя с Моуринью

Главный тренерответил, сравнивал ли он себя когда-либо с португальским специалистом. Талалаев работает в «Балтике» с 2024 года.

«Я не всегда яркий и не всегда похож на кого-то. Меня мама с папой учили, что нужно быть в жизни самостоятельной фигурой, а не подстраиваться и не создавать себе кумира. Иногда приходится брать внимание прессы на себя, чтоб больше обсуждали не моих игроков, приходиться давать поводы для этого. Иногда просто не сдерживаешь эмоции, говоришь то, что думаешь», — сказал Талалаев в выпуске YouTube-канала «Про наш футбол».

«Балтика» после девяти туров РПЛ идет третьей в таблице. В активе команды 17 набранных очков.