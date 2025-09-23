23 сентября на «Рамон Санчес Писхуан» состоится поединок 6-го тура испанской Примеры, в котором «Севилья» примет «Вильярреал». Начало игры в 22:30 мск.
За последние 3 тура «Севилья» набрала 7 очков и поднялась на 9-е место в списке. Она приблизилась к зоне еврокубков на расстояние в 2 пункта. Так что победа может помочь «андалусийцам» не только закрепиться в верхней части таблицы, но и подняться в топ-6.
«Вильярреал» сейчас третья команда турнира с 10 очками на счету после трех побед и одной ничьи. После поражения от «Атлетико» «желтые» обыграли «Осасуну». Именно этот результат и вернул команду в первую тройку.
