«Милан» вышел в 1/8 финала Кубка Италии

Кристиан Пулишич Фото: globallookpress.com
«Лечче» остался в меньшинстве на 18-й минуте после удаления Джамиля Зиберта.
В составе «россонери» отличились Сантьяго Хименес (20'), Кристофер Нкунку (51') и Кристиан Пулишич (60').
Футбол. Италия. Кубок
Милан — Лечче 3:0
Голы: 1:0 Сантьяго Хименес (20'), 2:0 Кристофер Нкунку (51'), 3:0 Кристиан Пулишич (64') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Кони де Винтер, Страхиня Павлович (David Odogu, 79'), Алексис Салемакерс (Закари Атекаме, 61'), Давиде Бартезаги, Рубен Лофтус-Чик, Самуэле Риччи (Юссуф Фофана, 46'), Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич, 61'), Сантьяго Хименес (Cheveyo Mul, 68') Лечче: Кристиан Фрюхтль, Корри Ндаба, Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Конан Н’Дри (Киалонда Гаспар, 20'), Медон Бериша (Лассана Кулибали, 80'), Мохамед Каба (Сантьяго Пьеротти, 46'), Франческо Камарда, Тете Моренте (Антонино Галло, 57'), THorir Johann Helgason (Olaf Gorter, 46') Предупреждения: Самуэле Риччи (35'), Мохамед Каба (43'), Страхиня Павлович (70') Удаление: Джамиль Зиберт (19')
«Милан» в следующем раунде сыграет против «Лацио».