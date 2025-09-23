2-й таймБенфика — Риу АвеОнлайн
    Давид Нерес«Бенфика» — «Риу Аве»: онлайн, прямая трансляция матча Чемпионата Португалии
  • 21:48
    • «Авангард» вырвал победу на последних минутах у СКА
  • 23:55
    • «Милан» вышел в 1/8 финала Кубка Италии
  • 23:53
    • «Ливерпуль» вышел в следующий раунд Кубка лиги
  • 23:44
    • «Челси», «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Брайтон» вышли в следующий раунд Кубка лиги
  • 21:57
    • «Атлетик» и «Жирона» победителя не выявили, «Валенсия» в гостях не смогла обыграть «Эспаньол»
    Все новости спорта

    «Милан» вышел в 1/8 финала Кубка Италии

    «Милан» — «Лечче»: счет матча 3:0, обзор голов

    «Милан» разгромил на своем поле «Лечче» в матче 1/16 Кубка Италии — 3:0.

    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    «Лечче» остался в меньшинстве на 18-й минуте после удаления Джамиля Зиберта.

    В составе «россонери» отличились Сантьяго Хименес (20'), Кристофер Нкунку (51') и Кристиан Пулишич (60').

    Футбол. Италия. Кубок
    Милан — Лечче 3:0
    Голы: 1:0 Сантьяго Хименес (20'), 2:0 Кристофер Нкунку (51'), 3:0 Кристиан Пулишич (64') Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Кони де Винтер, Страхиня Павлович (David Odogu, 79'), Алексис Салемакерс (Закари Атекаме, 61'), Давиде Бартезаги, Рубен Лофтус-Чик, Самуэле Риччи (Юссуф Фофана, 46'), Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич, 61'), Сантьяго Хименес (Cheveyo Mul, 68') Лечче: Кристиан Фрюхтль, Корри Ндаба, Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Конан Н’Дри (Киалонда Гаспар, 20'), Медон Бериша (Лассана Кулибали, 80'), Мохамед Каба (Сантьяго Пьеротти, 46'), Франческо Камарда, Тете Моренте (Антонино Галло, 57'), THorir Johann Helgason (Olaf Gorter, 46') Предупреждения: Самуэле Риччи (35'), Мохамед Каба (43'), Страхиня Павлович (70') Удаление: Джамиль Зиберт (19')

    «Милан» в следующем раунде сыграет против «Лацио».

  • «Канониры» забьют и пропустят
  • «Порт Вейл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Ставим на голевой бартер!
  • «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Шанхайские Драконы» прервут результативный спад
  • Динамо Москва — Шанхайские Драконы. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    4.64
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Шанхайские Драконы
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ницца — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брэдфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Донкастер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
