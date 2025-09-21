Луис Энрике: Очень важная победа для продолжения борьбы в чемпионате

Полузащитникподвел итог победного матча с(2:0).

«Очень важная победа для продолжения борьбы в чемпионате. Понимали, что будет тяжело, но провели очень хорошйи матч, контролировали игру и выиграли 2:0.

Передача на Максима Глушенкова? Так и хотел сделать, у меня достаточно техники, чтобы такую передачу отдать. А Максим с его ударом и потрясающим талантом классно завершил атаку, очень хороший гол получился», — цитирует Луиса Энрике «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.