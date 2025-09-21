«Интер Майами» победил «Ди Си Юнайтед», Месси оформил дубль

на своем поле в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Ди Сисо счетом 3:2.

Два гола в составе хозяев забил Лионель Месси, еще один мяч на свой счет записал Тадео Алленде. При этом Матео Силветти не сумел реализовать пенальти. У гостей отличились Кристиан Бентеке и Джейкоб Маррелл.

Футбол. США. MLS Интер Майами — Ди Си Юнайтед 3:2 Голы: 1:0 Тадео Альенде (36'), 1:1 Кристиан Бентеке (53'), 2:1 Лионель Месси (66'), 3:1 Лионель Месси (85'), 3:2 Джейкоб Мёррелл (90 + 7') Интер Майами: Оскар Устари, Марсело Вейгандт (Айан Фрай, 57'), Гонсало Лухан (Бальтасар Гальего, 57'), Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Янник Брайт (Теласко Сеговия, 69'), Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Тадео Альенде (Mateo Silvetti, 69'), Лионель Месси Ди Си Юнайтед: Луис Барраса, Аарон Эррера, Давид Шнегг (Кейден Кларк, 57'), Кай Роулес, Лукас Бартлетт, Джексон Хопкинс (Rida Zouhir, 72'), Брандон Сервания (Boris Enow, 72'), Габриэл Пирани (Хосэй Кидзима, 89'), Peglow (Джейкоб Мёррелл, 89'), Кристиан Бентеке, William Conner Antley Предупреждения: Серхио Бускетс (25'), Гонсало Лухан (49'), Айан Фрай (62'), Теласко Сеговия (72'), Максимилиано Фалькон (76'), Бальтасар Гальего (77'), Peglow (82'), Кай Роулес (90')

После этой встречи «Интер Майами» набрал 52 очка и располагается на пятой позиции в таблице Восточной конференции. «Ди Си Юнайтед» (25) идет 14-м.