Чистяков: Закономерные 0:0, ничья, очко в копилку и двигаемся дальше

Защитниквысказался о матче против(0:0).

«Однозначно тяжелая игра. Эксперту наверное тяжело было выбирать лучшего игрока в таком матче. Хочу отдельно сказать ему спасибо. Люблю такие матчи, люблю борьбу. Закономерные 0:0, ничья, очко в копилку и двигаемся дальше.

У моей супруги сегодня не стало тети, она была для меня и остается любимой тетей, хочу посвятить эту награду ей», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 9 туров «Ростов» идет на 11-й строчке в чемпионате России с 9 очками. В следующем туре команда дома сыграет с «Краснодаром».