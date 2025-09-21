Чистяков: Закономерные 0:0, ничья, очко в копилку и двигаемся дальше

Дмитрий Чистяков Фото: globallookpress.com
«Однозначно тяжелая игра. Эксперту наверное тяжело было выбирать лучшего игрока в таком матче. Хочу отдельно сказать ему спасибо. Люблю такие матчи, люблю борьбу. Закономерные 0:0, ничья, очко в копилку и двигаемся дальше.
У моей супруги сегодня не стало тети, она была для меня и остается любимой тетей, хочу посвятить эту награду ей», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».
После 9 туров «Ростов» идет на 11-й строчке в чемпионате России с 9 очками. В следующем туре команда дома сыграет с «Краснодаром».