Гол Адейеми принес «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»

В матче четвертого тура немецкой Бундеслигив родных стенах победиласо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Карим Адейеми.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Вольфсбург 1:0 Гол: 1:0 Карим Адейеми (20') Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем, 77'), Карим Адейеми (Юлиан Брандт, 77'), Марсель Забитцер (Салих Озкан, 90'), Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека, 65'), Серу Гирасси Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле (Dzenan Pejcinovic, 81'), Моритц Йенц, Килиан Фишер, Патрик Виммер (Йонас Винд, 73'), Ловро Майер (Маттиас Сванберг, 60'), Винисиус Соуза (Кристиан Эриксен, 60'), Максимилиан Арнольд, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура, Андреас Сков Ольсен (Адам Дагим, 46') Предупреждение: Рами Бенсебаини (5')

В активе «Боруссии» теперь стало 10 очков и второе место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Вольфсбурга» осталось пять баллов и 12-я строчка.