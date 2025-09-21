2-й тайм Интер — СассуолоОнлайн
    «Интер» — «Сассуоло»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
    Гол Адейеми принес «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»

    «Боруссия» Д — «Вольфсбург»: счет матча 1:0, обзор гола

    В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» в родных стенах победила «Вольфсбург» со счетом 1:0.

    Карим Адейеми
    Карим Адейеми

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Карим Адейеми.

    Боруссия Д — Вольфсбург 1:0
    Гол: 1:0 Карим Адейеми (20') Боруссия Д: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем, 77'), Карим Адейеми (Юлиан Брандт, 77'), Марсель Забитцер (Салих Озкан, 90'), Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека, 65'), Серу Гирасси Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле (Dzenan Pejcinovic, 81'), Моритц Йенц, Килиан Фишер, Патрик Виммер (Йонас Винд, 73'), Ловро Майер (Маттиас Сванберг, 60'), Винисиус Соуза (Кристиан Эриксен, 60'), Максимилиан Арнольд, Константинос Кульеракис, Мохамед Амура, Андреас Сков Ольсен (Адам Дагим, 46') Предупреждение: Рами Бенсебаини (5')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В активе «Боруссии» теперь стало 10 очков и второе место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Вольфсбурга» осталось пять баллов и 12-я строчка.

