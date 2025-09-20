ОконченЛанс ― ЛилльОнлайн
    Мареска: Красная карточка изменила игру уже через три минуты

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итог матча против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Энцо Мареска
    «Красная карточка изменила игру уже через три минуты. После их красной карточки, когда стало по 10 футболистов на поле, игра изменилась уже в нашу сторону. Нам нужно было начать матч лучше.

    Да, это красная. Мы должны были бить пенальти за фол на Жоао Педро.

    Три замены в первом тайме? Они атаковали впятером, поэтому и идея была в том, чтобы защищаться впятером. Когда игра 11 на 11, можно защищаться вчетвером. Игра, вероятно, изменилась после того, как они получили красную карточку — мы были намного лучше. Нам нужно было начать игру лучше. Нельзя позволять себе удаление на "Олд Траффорд" после трех минут», — цитирует Мареску BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» с 7 очками поднялся на 9-е месте в АПЛ, «Челси» с 8 баллами пока остается на 6-й позиции.

